PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Lucio mattatore"

"Lucio mattatore", apre così in prima pagina il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi. "Spalletti punta il Diavolo: 'Lamentarsi degli arbitri è da sfigati'. Contro il Bologna cerca la nona vittoria per raggiungere il Milan (20.45)". In taglio basso spazio all'indagine della Procura Federale sulle plusvalenze: "Agnelli nei guai. Il fascicolo aperto dalla Procura riguarda anche Osimhen e quattro giovani del Napoli finiti nell'affare".