PRIMA PAGINA - Cds Campania: ”Napoli amore vero”

”Napoli amore vero”, titola così il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi. "Festa per Ndombele, Raspadori, Sirigu e Simeone. E il francese segna. All'amichevole con la Juve Stabia (3-0) si presentano in 37mila. Pubblico del campionato per la prima dei nuovi acquisti. In gol pure Ambrosino e Zerbin. Passi avanti per Navas".