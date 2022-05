PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli da Champions, DeLa prepara la lista”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le mosse del Napoli per il prossimo calciomercato

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le mosse del Napoli per il prossimo calciomercato: “Napoli da Champions, DeLa prepara la lista. Nuovi colpi dopo Olivera e Kvaratskhelia. Fabian in bilico, Mertens verso il rinnovo. Anguissa sarà riscattato. Nodo Osimhen: idea Scamacca. Seguiti Simeone, Barak e Hickey". Al centro spazio al gol in fuorigioco convalidato in Spezia-Lazio: "Arbitri e Var, altro disastro. Sospesi Pairetto e Nasca fino alla fine del campionato. Scintille Mou-Lotito". In taglio alto spazio al confronto tra Perisic e Leao per la corsa scudetto di Milan e Inter. Al centro si parla del pareggio tra Atalanta e Salernitana. Di spalla la buona notizia delle dimissioni dall'ospedale di Mihajlovic, in taglio basso l'esonero di Mazzarri.