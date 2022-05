PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Per sempre con te"

"In 50.000 per salutarlo. Da film l'ultima partita di Lorenzo al Maradona: 3-0 al Genoa che retrocede in Serie B e 122° gol".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l'addio di Lorenzo Insigne al Napoli: "Per sempre con te. L'ovazione dei tifosi per le lacrime di Insigne. Una maglia nel cuore. 'Napoli è casa mia'. In 50.000 per salutarlo. Da film l'ultima partita di Lorenzo al Maradona: 3-0 al Genoa che retrocede in Serie B e 122° gol. Giro di campo e cori. Terzo posto al sicuro: a segno anche Osimhen e Lobotka".