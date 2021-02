PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Rino, cuore e rabbia"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le dichiarazioni del tecnico azzurro, Rino Gatuso, impegnato in Europa League contro il Granada: "Siamo in grave emergenza: si gioca troppo, ma nessun alibi". Al centro spazio al ko della Juventus in Champions League: "Juve, una serataccia: Chiesa la tiene viva".