PRIMA PAGINA - CdS Campania - Spalletti rilancia: "Noi da Champions"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport, apre in prima pagina nella sua edizione Campania con le parole Luciano Spalletti prima di Bologna-Napoli: "Noi da Champions. Spalletti rilancia: 'Napoli tra le prime quattro, faremo felici e tifosi'. A Bologna (18.30) con la voglia di cancellare la delusione in Coppa Italia. Petagna confermato. Zielinski si candida, ma dipende dal tampone. Politano con Elmas nel 4-2-3-1. Juan Jesus accanto a Rrahmani, Osimhen in panchina". A centro pagina spazio alla lotta al vertice dopo il pareggio di ieri tra Atalanta e Inter: "L'Inter rallenta, Ibra cerca il sorpasso".