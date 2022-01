PRIMA PAGINA - CdS Campania: “Troppo poco Napoli”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con i 5 gol subiti dal Napoli contro la Fiorentina: "Troppo poco Napoli. Coppa Italia: resta in 9 (espulsi Fabian e Lozano) e affonda nei supplementari. Errori e regali, crolla con la Fiorentina e viene eliminato. Non bastano l'inve nzione di Mertens e il 2-2 al 95' di Petagna: Spalletti duro: 'La colpa è nostra. Osimhen sarà convocato per il Bologna'". Sulla destra si parla dell'Inter e in basso del mercato di Lazio e Roma.