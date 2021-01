PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Tutti con Insigne"

Il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania apre oggi in prima pagina con gli azzurri impegnati nella trasferta di Verona: "Il Napoli si affida al suo capitano per dimenticare subito la Juve. Gattuso recupera gli attaccanti, ma Mertens e Osimhen partono dalla panchina: fiducia a Petagna con Lozano e Lorenzo alle spalle. Cambio in porta: tocca a Meret".