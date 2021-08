PRIMA PAGINA - CdS: "215 per Mbappé: CR7 solo gratis"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina col parallelismo tra le trattative per le cessioni di Mbappé e Ronaldo: "215 per Mbappé: CR7 solo gratis. Guardiola: sì a Ronaldo ma a zero. Mendes, blitz a Torino". Di spalla spazio alla decisione presa dalla Lega Serie A: "Nazionali, il no dei club agli stranieri". In taglio basso spazio all'impegno di Conference di League della Roma contro il Trabzonspor: "Mourinho con la vera Roma".