PRIMA PAGINA - CdS: "ADL-Benitez: chieste altre 48 ore per decidere"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il contatto tra De Laurentiis e Benitez: "DeLa-Benitez: contatto". Il presidente - si legge - chiama Rafa che chiede altre 48 ore per decidere e Gattuso resta in bilico. Ampio spazio al centro al derby tra Inter e Milan, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia: "Derby a nervi tesi". Spazio poi alla situazione in casa Roma: "Fonseca-Dzeko, resta il gelo".