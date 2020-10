PRIMA PAGINA - CdS: "Al momento nessun problema per Juve-Napoli, si gioca"

"Un Conte esagerato" è il titolo di apertura di oggi del Corriere dello Sport. L'Inter travolge il Benevento con cinque reti, portando a nove i gol segnati nelle prime due giornate: record eguagliato. "Al di là degli interpreti non cambia l'idea di gioco. Ora mi diverto", le parole del tecnico nerazzurro che finalmente sorride a fine partita. Contento anche l'altro tecnico nerazzurro, quello dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, che in serata ha rifilato quattro reti alla Lazio di Simone Inzaghi: "Mostrata grande personalità. Scudetto? Ne riparliamo tra venti giornate".

Juve-Napoli, via libera dal primo tampone - Tutti negativi i test effettuati dai giocatori del Napoli dopo le positività del Genoa, contro il quale gli azzurri hanno giocato domenica pomeriggio. Sabato previsti ulteriori tamponi, ma per il momento nessun problema per Juventus-Napoli del prossimo turno. Restano invece dubbi su Genoa-Torino, con il Consiglio di Lega spaccato sul da farsi: si va verso il rinvio.

Stadio, la denuncia di Commisso - Continua a tenere banco la questione stadio a Firenze e Roma, con i presidenti Commisso e Friedkin che spingono per la realizzazione di nuovi impianti. Da Firenze arriva la denuncia di Commisso: "Negli Usa mai mi avrebbero detto scegli questo architetto e questa impresa". Allusioni su pressioni che fa allarmare il sindaco Nardella. A Roma invece Friedkin spinge per capire le tempistiche del cantiere.