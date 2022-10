PRIMA PAGINA - Cds: "Allegri al bivio. Kvaratskhelia: non ho limiti"

"Allegri al bivio" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Juventus condannata (anche da Agnelli) alla vittoria quest'oggi in casa del Milan

"Allegri al bivio" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Juventus condannata (anche da Agnelli) alla vittoria quest'oggi in casa del Milan. Max cerca la terza vittoria consecutiva per rilanciarsi e dovrà fare ancora a meno di Angel Di Maria, squalificato. Il tecnico bianconero si affida alla coppia Vlahovic-Milik. Tutto esaurito al Meazza. Alle 15 l'Inter in casa del Sassuolo, alle 20.45 l'esordio di Stankovic in Samp-Bologna.

L'intervista - "Non ho limiti": nel taglio alto spazio all'esclusiva con Kvara del Napoli. Il georgiano si racconta: "Guti il mio primo idolo, poi ho scelto Ronaldo. Io e il Napoli cresceremo ancora. Sogno lo Scudetto".

L'addio - "Ribery chiude: la resa di un re": il francese della Salernitana, ex Bayern Monaco, ha annunciato l'addio al calcio giocato. Si chiude così la carriera di un grande campione.