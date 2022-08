PRIMA PAGINA - Cds: "Anche Raspadori, triplete di mercato: Napoli da Scudetto!"

"Anche Raspadori" titola l'edizione nazionale del Corriere dello Sport che celebra il "triplete di mercato del Napoli" in sole 48 ore

"Anche Raspadori" titola l'edizione nazionale del Corriere dello Sport che celebra il "triplete di mercato del Napoli" in sole 48 ore, rilanciando con un "Napoli da Scudetto" col talento del Sassuolo che si aggiunge a Ndombele e Simeone. Raspadori srtamattina si allenerà in gruppo per giocare domenica col Monza.