PRIMA PAGINA CdS - Andreazzoli: "Spalletti vincerà lo scudetto"

"Spalletti vincerà lo scudetto", queste la dichiarazione rilasciata dal tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli al Corriere dello Sport e riportate dal quotidiano quest'oggi in prima pagina: "Napoli per Luciano è l'ambiente giusto. E gli azzurri stanno benissimo in campo". Apertura dedicata alla sfida tra Italia e Svizzera che vale la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022: "Andiamo, Italia! Mancini rilancia Belotti accanto a Chiesa e Insigne".