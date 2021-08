PRIMA PAGINA - Cds apre con il caso Insigne: “Posso andar via”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il futuro sempre in bilico di Lorenzo Insigne: "Posso andar via. Insigne apre all'addio, il club studia le alternative. La confidenza del capitano azzurro scuote lo spogliatoio". Al centro il mercato con l'Atletico Madrid che punta Vlhahovic e il Barcellona che offre Coutinho alla Lazio. Spazio anche all'Inter che batte un colpo in entrata: "Colpo Dumfries, l'erede di Hakimi".