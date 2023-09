PRIMA PAGINA - CdS: "Autogol da 3 punti. Napoli, che sollievo"

In apertura l'Inter che pareggia con la Real Sociedad grazie a Lautaro Martinez: "Il salvatoro".

"Autogol da 3 punti. Napoli, che sollievo", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. In apertura l'Inter che pareggia con la Real Sociedad grazie a Lautaro Martinez: "Il salvatoro". A centro pagina spazio alla Roma che debutta in Europa League oggi: "Roma, dimenticare Taylor".