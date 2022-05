PRIMA PAGINA - CdS: "Deulofeu al Napoli è più di un'idea"

"De Laurentiis nel futuro. Curva squalificata".

"Deulofeu al Napoli è più di un'idea", titola così in taglio basso in prima pagina il Corriere dello Sport, nell'edizione di oggi. "De Laurentiis nel futuro. Curva squalificata". Apertura dedicata al trionfo della Roma in Conference League nella finale contro il Feyenoord: "In Paradiso". In taglio basso spazio all'infortunio al ginocchio di Ibrahimovic: "Ibra shock: 8 mesi ko".