PRIMA PAGINA - CdS: "DIavolo, che frenata"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il pareggio del Milan con la Salernitana: "DIavolo, che frenata. Pari Milan a Salerno: oggi l'Inter co Sassuolo per il sorpasso". A centro pagina l'altro pari di ieri, quello casalingo della Roma con il Verona: "Roma, i baby di Mourinho firmano la rimonta: 2-2 con il Verona". In taglio basso spazio alla vittoria per 3-2 del Tottenham di Conte sul City di Guardiola: "Conte da impazzire, che lezione a Pep".