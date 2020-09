PRIMA PAGINA - CdS: "Il 9 è Dzeko e la Roma si regala Milik e Kumbulla"

Il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi apre in pagina sull'asse di mercato Napoli-Roma-Juventus, in attesa della decisione di Arek Milik: "Il 9 è Dzeko e la Roma si regala Milik e Kumbulla". Spazio a centro pagina all'Inter vittoriosa 5-0 in amichevole contro il Lugano: "Lautaro spaventa l'Inter e chiede un ingaggio top". Di lato la proposta del presidente Figc: "Al calcio servono i playoff".