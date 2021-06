PRIMA PAGINA - CdS: "Il giorno di Sarri"

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il mercato in casa Lazio: "Il giorno di Sarri. Attesa la firma: due anni alla Lazio con opzione per il terzo". In taglio alto spazio al mercato della Juventus: "Vlahovic nella lista di Max. Il progetto Allegri sta iniziando a prendere forma. L'attaccante della Fiorentina è uno degli obiettivi". A centro pagina spazio al Belgio vittorioso 1-0 contro la Croazia: "La legge di Lukaku, battuti Brozo e Perisic".