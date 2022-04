PRIMA PAGINA - CdS: "Il Napoli rialza la testa: 'Vietato arrendersi'"

"Ieri vertice tra De Laurentiis e Spalletti. Lo stop di lunedì brucia ma la corsa resta ancora aperta. Insigne: Non molliamo".

"Il Napoli rialza la testa: 'Vietato arrendersi'", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Ieri vertice tra De Laurentiis e Spalletti. Lo stop di lunedì brucia ma la corsa resta ancora aperta. Insigne: Non molliamo". Apertura dedica alla vittoria dell'Inter nel derby di Coppa Italia contro il Milan: "Lautaro padrone". In taglio basso spazio alla Roma di Mourinho: "Una Roma a tutto Mou: ora la panchina è da 10".