PRIMA PAGINA - CdS: "Il piano per blindare Osimhen e Kvara"  

"Teniamocela stretta". Apre così in prima pagina nell'edizione odierna il Corriere dello Sport, che fa riferimento alla partita tra Italia e Inghiterra. A centro pagina spazio al Napoli: "Il piano per blindare Osimhen e Kvara". Di spalla ancora mercato: "Zielinski è il sogno di Sarri". In taglio basso spazio al processo plusvalenze: "Juve, il pm si fa da parte".