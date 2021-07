PRIMA PAGINA - CdS: "Insigne, contratto alla Messi"

"Insigne, contratto alla Messi". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi: "ADL studia la formula per trattenere Lorenzo a vita: il rinnovo di Leo col Barça è il modello". Apertura dedica al calciomercato con Mauro Icardi che vuole lasciare il Psg e si offre alla Juventus: "Juve, prendimi". In taglio alto spazio al Covid nei ritiri di Serie A: "Spezia, 8 positivi. Via ai vaccini in A".