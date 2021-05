PRIMA PAGINA - CdS: "'Insigne, via con me'. Gattuso in uscita tenta il capitano azzurro"

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con un scenario di mercato: "'Insigne, via con me'. Gattuso in uscita tenta il capitano azzurro, ancora senza rinnovo". In taglio alto spazio alla finale di Coppa Italia di stasera tra Juventus e Atalanta: "Pirlo senza appello. L'ombra di Max e Zizou". In basso spazio al verdetto dopo Lazio-Torino: "Simone non salva Pippo: il Benevento in Serie B".