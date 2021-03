PRIMA PAGINA - CdS: "L'Italia non tradisce"

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria della Nazionale contro la Bulgaria nelle qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022: "L'Italia non tradisce. Vince 2-0 in Bulgaria senza brillare, ma nel finale legittima il successo". Al centro le dichiarazioni nel post-partita del ct Roberto Mancini: "Avanti così, dovremo lottare con la Svizzera".