PRIMA PAGINA - CdS: "Mertens esalta un super Napoli"

Nell'edizione odierna il Corriere dello Sport dedica il titolo centrale, in prima pagina, alla vittoria del Napoli contro la Roma: "Mertens esalta un super Napoli. Decisiva la doppietta del belga nel primo tempo. Zona Chamnpions a un passo. Per i giallorossi ennesimo ko negli scontri diretti". In alto spazio all'incredibile sconifita casalinga della Juventus contro il Benevento: "Juve, è una resa".