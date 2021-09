PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli già pazza di Anguissa"

"Napoli già pazza di Anguissa". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, nell'edizione di oggi. "Contro la Juve ha convinto il tecnico e i tifosi. E lui diventa idolo postando un piatto di pasta". Apertura dedicata al ritorno in campo di Ibrahimovc: "Il Divin Codone. Ibra subito in gol col nuovo look". A centro pagina spazio ai risultati di ieri: "Pioli e Mou in vetta con Spalletti. Inter fermata dalla Samp. Brividi Roma: ElSha stende il Sassuolo, lo Special sotto la curva".