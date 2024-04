PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli, la lista di Manna: subito sfida per Sudakov"

"L'ucraino piace anche a Giuntoli. Italiano pista calda per la panchina".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la Juventus che si affida a Vlahovic per la lotta Champions: "Mai più senza". A centro pagina spazio ai possibili colpi di mercato del prossimo ds azzurro: "Napoli, la lista di Manna: subito sfida per Sudakov. L'ucraino piace anche a Giuntoli. Italiano pista calda per la panchina". Ancora a centro pagina il mercato della capolista: "Inter, idea Beukema se sfuma Buongiorno". In taglio basso spazio al derby della capitale: "De Rossi e Tudor, strane cose".