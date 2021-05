PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli, ribaltone: salta Conceição, Galtier è pronto"

"Napoli, ribaltone: salta Conceição Galtier è pronto". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. A centro pagina spazio al futuro di Antonio Conte: "Conte, allo strappo. Inter, prende sempre più quota una transazione per il divorzio". In alto spazio spazio alle dichiarazioni di Commisso sul nuovo tecnico viola: "Con Gattuso per vincere".