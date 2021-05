PRIMA PAGINA - CdS: "Osi illude il Napoli"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport titola in prima pagina: "Osi illude il Napoli. Il Cagliari frena Gattuso". Apertura dedicata all'Inter campione d'Italia: "Zhang campioni! Pari dell'Atalanta. Lo scudetto va ai nerazzurri con 4 turni d'anticipo". In basso spazio alla vittoria in rimonata della Juventus contro l'Udinese: "Ronaldo salva Pirlo".