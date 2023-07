PRIMA PAGINA - CdS: "Parte la caccia al Napoli campione"

"Kilman da Garcia, l'affare si farà".

"Frattesi, è Inter", apre in prima pagina con l'accordo col Sassuolo per il centrocampista il Corriere dello Sport, nell'edizione di oggi. In taglio alto spazio al sorteggio del calendario della Serie A, in programma il 5 luglio alle 12:30: "Parte la caccia al Napoli campione". Di spalla il calciomercato: "Kilman da Garcia, l'affare si farà". "Juve, due colpi per Giuntoli". "Attacco della Roma: nella lista anche Taremi".