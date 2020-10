"Playoff, il piano". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport oggi. E' la soluzione alternativa alla quale lavorano Lega e in caso di altri stop: "Torneo in 3 fasi di 340 gare: chiusura con Final Eight stile Champions". Di lato spazio al caso Juve-Napoli: "Il giudice prende tempo: servono altre indagini".