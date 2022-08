PRIMA PAGINA - CdS: "Raspadori, il Napoli rilancia"

De Laurentiis ha offerto 28 milioni più Ounas (valutato 12), il Sassuolo insiste: solo contanti.

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport titola in prima pagina: "Raspadori, il Napoli rilancia. De Laurentiis ha offerto 28 milioni più Ounas (valutato 12), il Sassuolo insiste: solo contanti. Il giocatore in pressing: vuole la Champions. Fabian Ruiz al Psg, attesa la firma: 25 milioni e Keylor Navas". In taglio alto spazio al 5-0 della Roma in amichevole contro lo Shakhtar: "Roma da paura". A centro pagina spazio al pesante ko della Juventus contro l'Atletico Madrid: "La tripletta di Morata tramortisce la Juve: 0-4, Kean è un caso".