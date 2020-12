PRIMA PAGINA - CdS: "Ride solo Conte. Rosso a Insigne è un caso"

"CR7, serata nera. Lo stop è di rigore" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi dando risalto al pareggio della Juventus contro l'Atalanta e anche al rigore fallito da Cristiano Ronaldo contro la Dea sull'1-1, primo rigore parato in A da Gollini. Prodezza di Chiesa in avvio, poi il pari di Freuler. Pirlo: "Morata mi ha fatto arrabbiare". Gasp: "Gomez? Non parlo dei singoli".

La vetta - "Ride solo Conte": giornata favorevole all'Inter, la 12ª. Successo per 1-0 dei nerazzurri a San Siro nello scontro diretto con il Napoli: in gol Lukaku su rigore ma il rosso a Insigne è un caso. Altro pari del Milan, stavolta a Marassi contro il Genoa per 2-2: i nerazzurri sono secondi a -1. Arbitri di nuovo sotto accusa.

Il posticipo - "Una Roma di slancio: obiettivo Champions": oggi giallorossi con il Toro. Ok Mancini e Smalling, Pellegrini in avanti. Fonseca polemizza: "Perché solo noi giochiamo di giovedì?".