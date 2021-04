PRIMA PAGINA - CdS - Rizzoli: "Nel dubbio sempre al Var"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le dichiarazioni rilasciate in esclusiva al quotidiano dal designatore arbitrale Rizzoli: "Nel dubbio sempre al Var. Più tecnologia meno errori. L'obiettivo sono le spiegazioni live delle decisioni prese sul campo". In taglio alto l'ultimatum dell'Uefa: "Europei con i tifosi. Apertura dell'Olimpico: una risposta entro il 19 aprile".