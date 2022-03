PRIMA PAGINA - CdS: "Spalletti: Il tempo delle parole è finito"

"Scossone agli azzurri: 'La sconfitta sarebbe fatale'. Insigne non recupera".

Il Corriere dello Sport, nell'edizione di oggi, titola in prima pagina: "Spalletti: Il tempo delle parole è finito. Scossone agli azzurri: 'La sconfitta sarebbe fatale', queste le parole del tecnico del Napoli prima della sfida contro il Verona. Intanto problemi per il capitano: "Insigne non recupera". Apertura dedicata alla Juventus che conquista un'altra vittoria, stavolta in casa della Sampdoria: "Il fiato della Juve". A centro pagina spazio alla capolista Milan, che a San Siro supera di misura l'Empoli: "Fiondata di Kalulu, il Milan liquida l'Empoli (1-0) e vola a +5".