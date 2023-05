PRIMA PAGINA - CdS: "Spalletti sempre più distante dal Napoli"

"Ancora gelo tra società e tecnico".

"Spalletti sempre più distante dal Napoli", titola così in taglio basso in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Ancora gelo tra società e tecnico". In apertura la semifinale di Champions dominata dal Manchester City: "Sono mostri". Di spalla spazio all'Europa League e alla Conference League: "Allegri con l'idea Kean, Mou scalda Gini-Dybala". "A Basilea viola per l'impresa".