PRIMA PAGINA - Cds: "Suarez, Juve indagata: avvisi di garanzia a Paratici e legali del club"

"Suarez, Juve indagata", si legge questa mattina in apertura sul Corriere dello Sport. Avviso di garanzia a Paratici e ai legali bianconeri, sospesi i vertici dell'Università di Perugia. Nelle carte la ministra De Micheli: "La titolare dei Trasporti - si legge - telefonò al prefetto Frattasi per metterlo in contatto con il ds. Poi l'intervento dell'ateneo umbro. I magistrati valutano l'ipotesi di corruzione. Il club rischia multa e penalizzazione".

Inter-Bologna - Il taglio centrale è dedicato all'anticipo di questa sera: "Conte-Mihajlovic la partita dei nervi", titola il quotidiano. Antonio scuote l'Inter: "Siamo ripartiti tappandoci le orecchie". Sinisa avverte il Bologna: "Se trovo la spia, l'attacco al muro".

Napoli - "Stadio Maradona, Napoli ha scelto", si legge invece in taglio basso. Dalla giunta comunale - spiega il quotidiano - arriva il sì alla ridenominazione del San Paolo: manca solo l'ok del Consiglio. Cambia nome anche la stazione della Cumana.

Juve-Torino - Di spalla c'è spazio anche per il derby della Mole: "Dybala e Belotti, il derby è caldo". I due, compagni a Palermo, si sfideranno nella sfida più sentita nel capoluogo piemontese. E Pirlo mette in guardia i suoi: "Gara difficile, conto su Paulo".