PRIMA PAGINA - CdS sulle parole di Raiola: "Gigio, una gogna"

"Gigio, una gogna", parola di Mino Raiola. E così apre il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il procuratore difende il suo Donnarumma e attacca i fischi di San Siro: "Indegni. E il Milan sempre muto. Di quali colpe si sarebbe macchiato? In certe situazioni le responsabilità non sono di una parte sola. Deluso dal silenzio sullo striscione".

Francia, rimonta da urlo. C'è il Belgio per l'Italia - Grande rimonta blues ieri sera, da 0-2 a 3-2 nei minuti di recupero, e così in finale di Nations League ci vanno proprio i francesi. Finale per il terzo posto dunque tra Italia e Belgio.



Allarme Lautaro - Ansia Inter in vista della partita con la Lazio della prossima settimana: l'attaccante argentino si è fermato per un problema muscolare prima della sfida al Paraguay.