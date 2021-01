PRIMA PAGINA - CdS titola: "Napoli, Rino ad alta tensione"

Dopo gli anticipi del sabato, oggi toccherà al Napoli, in campo alle 18 contro il Parma al Maradona. "Napoli, Rino ad alta tensione", titola il Corriere dello Sport in relazione agli ultimi, movimentati giorni dell'allenatore calabrese. L'ombra di Benitez - si legge - si agita sul tecnico, intanto Insigne cerca il gol numero 100 in azzurro proprio con la squadra a cui ha segnato il primo.