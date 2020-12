PRIMA PAGINA - CdS torna sulla morte di Maradona: "E' morto in crisi di astinenza"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio ancora alla morte di Diego Armando Maradona. Secondo quelle che sono testimonianza che arrivano dall'Argentina, ed in particolare dal legale dell'infermiera che stava accanto a Diego, il campione sarebbe molto "in crisi di astinenza". Giallo, poi, su quella che sarebbe una caduta avvenuta qualche giorno prima della morte, nella quale il Pibe avrebbe battuto la testa ma non sarebbe stato portato in ospedale per dei controlli nonostante l'operazione al cervello avvenuta qualche giorno prima.