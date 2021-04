PRIMA PAGINA - CdS: "Vlahovic come Chiesa. Draghi riapre piscine e calcetto"

"Vlahovic come Chiesa" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. La Fiorentina, dopo aver perso Federico, andato alla Juventus, deve blindare il talento serbo classe 2000 cercato dalle grandi. Nel 2021 solo Cristiano Ronaldo ha segnato più di lui e Commisso prepara il contratto anti-fuga. Ieri incontro a cena con il presidente. Alle 18 la sfida col Sassuolo. "Cagliari-Parma da brividi: è spareggio salvezza".

Fonseca e la Roma - "Il prodigio di Paulo" scrive in taglio alto il Corriere. La semifinale di Europa League conquistata da separato in casa. E' arrivato tra i dubbi, potrebbe andarsene tra i rimpianti. Il portoghese Fonseca è pronto al divorzio ma contro lo United vuole regalare un epilogo indimenticabile. Restando in casa Roma: "Smalling, notte di terrore": l'inglese rapinato nella sua villa di Roma. Ladri con le pistole, famigliari sotto shock.

Porte aperte - "A maggio i tifosi tornano allo stadio": piccoli segnali di ritorno alla normalità. A maggio, nelle zone gialle, tornano i tifosi allo stadio. Il Governo valuta la possibilità di dare il via libera a 1.000 spettatori.