PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “ADL batte un colpo”

“ADL batte un colpo”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il Napoli si muove per il talento del Celta. Arabi su Zielinski. DeLa offre 30 milioni per Gabri Veiga. Mezzala, 21 anni, 11 gol nella Liga, Klopp voleva portarlo al Liverpool. Si insiste anche per Koopmeiners. L'Al Ahli aspetta il sì del polacco". Di spalla la Juve: "Lukaku è più vicino". Spazio anche all'Inter: "Inzaghi fino al 2025. Arriva Audero". Si parla di spalla anche della Roma: "Mezza Roma per Mou. Idea Montiel".