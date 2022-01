PRIMA PAGINA - Corriere dello sport apre con la Juve: "Joya senza gioia"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la Juventus e con l’esultanza polemica di Dybala dopo il gol dell’1-0 contro l’Udinese: "Joya senza gioia. Subito in gol con l'Udinese (2-0), Dybala non esulta in polemica con la dirigenza. La Juve aggancia il quarto posto, ma l'Atalanta ha 2 gare in meno". Al centro spazio al big match di questa sera tra Inter e Atalanta e all'impegno del Milan. Di spalla il focus sulla Lazio trascinata da Immobile, spazio anche all'addio di Shevchenko al Genoa e alla nuova Roma con Oliveira.