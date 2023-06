PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport apre con le parole di Garcia: “Mi fido di Aurelio”

“Mi fido di Aurelio”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento alle parole del nuovo allenatore del Napoli.

“Mi fido di Aurelio”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento alle parole del nuovo allenatore del Napoli. “Napoli, inizia l’era del tecnico francese. Garcia: ‘Avrò una squadra top, sono qui per vincere. Le ambizioni del presidente una garanzia. Il modulo? 4-3-3, ma non solo’. De Laurentis: ‘Per Osimhen due anni di contratto in più. Champions? Almeno la finale’”. Spazio al centro alla Juventus: “Quei ventenni il tesoro di Allegri”. Di spalla: “Koulibaly rifiuta l'Inter per i dollari degli sceicchi”.