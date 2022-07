PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Cholito pronto per Spalletti. E arriva anche Kim"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il calciomercato del Napoli

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il calciomercato del Napoli: "Cholito pronto per Spalletti. E arriva anche Kim”. In taglio alto l’Inter e il riferimento al futuro del difensore slovacco: "Skriniar, lui no”. Di spalla spazio alla Juventus: "Juve da pole, ma il salto lo fa la Roma".Spazio anche alla Roma al centro: "Dybala come CR7". In taglio basso si parla della Fiorentina: "Ecco Dodo: 'La Viola una gioia".