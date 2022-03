PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Colpo del Diavolo"

"Il Milan conserva due punti sull'Inter. Il Napoli sbaglia tutto".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria del Milan al Maradona contro il Napoli: "Colpo del Diavolo. Il Milan conserva due punti sull'Inter. Il Napoli sbaglia tutto". A centro pagina spazio alla vittoria della Juventus in casa con lo Spezia: "Sale più in alto la Juve del corto muso: con lo Spezia basta Morata". In taglio basso spazio alla scomparsa dello storico capitano della Lazio: "Addio Wilson, eri il Baronetto".