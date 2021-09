PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Comanda Napoli”

"Comanda Napoli": titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell’edizione odierna. Il quotidiano apre celebrando il Napoli di Spalletti, a punteggio pieno in testa alla classifica dopo 4 partite: “Strepitoso 4-0 contro l’Udinese: è la quarta vittoria consecutiva. Azzurri a punteggio pieno e soli in testa: non accadeva dal 2018. Apre Osimhen, poi a segno Rrahmani, Koulibaly e Lozano”. Spazio anche al turno infrasettimanale: "C'è l'Inter, Italiano alla prova". In taglio alto, la rabbia di Allegri e lo sfogo dopo il pari con il Milan: "E poi vogliono giocare nella Juve".