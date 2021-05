PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Decide Conte”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il derby d’Italia che sarà decisivo per la lotta Champions: "Decide Conte. La stoccata di Antonio: campionato equilibrato? Non per l'Inter". Spazio anche al derby fra Roma e Lazio: "Roma-Lazio, il derby è reale. Venduti 46.000 biglietti virtuali, l'incasso subito in beneficenza". Sulla destra il caso Fiorentina.