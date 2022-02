PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Derby, altro Giroud"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la qualificazione del Milan in semifinale di Coppa Italia, dove affronterà l'Inter: "Derby, altro Giroud. Strepitoso primo tempo, il Milan si regala le semifinali con l'Inter". In taglio alto il clamoroso attacco di Mourinho alla sua squadra: "Non avete le palle dei grandi". Di spalla spazio agli ultimi due quarti di Coppa Italia in programma oggi: "Juve-Sassuolo, Max al Cuadrado per la Coppa. Atalanta-Fiorentina, Gasp-Italiano sfida anti-crisi".